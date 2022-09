Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd: dit is wat we tot nu toe weten

De FIOD en politie zijn dinsdag het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther binnengevallen. Dit gebeurde in het kader van een groot witwasonderzoek. De baas van Jumbo zou mogelijk ook vastzitten als verdachte in dat onderzoek. Dit is wat we tot nu toe weten.

De inval in het huis van Van Eerd gebeurde dinsdagochtend en duurde tot in de middag. Medewerkers van de FIOD hebben dozen vol spullen in beslag genomen, zeer waarschijnlijk gaat het om documenten.

Het Openbaar Ministerie had opdracht gegeven voor de inval. Het heeft te maken met een groot witwasonderzoek. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel.

Volgens bronnen zouden er op nog twee plekken van Van Eerd invallen zijn gedaan. Onder meer bij Van Eerd Golf B.V., waar loodsen staan met een deel van de autoverzameling van de topman van Jumbo. Hier zouden twee voertuigen in beslag zijn genomen.

Naast Van Eerd Golf B.V. zit het Jumbo hoofdkantoor. Tegen het Financieele Dagblad verklaart een andere bron dat de FIOD en de politie daar binnenvielen om 'persoonlijke bezittingen en communicatie' van Van Eerd veilig te stellen.

Negen aanhoudingen

Diezelfde dinsdagochtend zijn negen aanhoudingen verricht in het kader van het witwasonderzoek. Het gaat om verdachten uit Brabant en Drenthe. Alle verdachten zitten voorlopig in beperking. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Het OM wil niet zeggen of de Jumbo-topman een van de negen verdachten is die vastzit. Wel is duidelijk dat hij wordt gehoord in het onderzoek. Maar volgens het Financieele Dagblad is Frits van Eerd ook verdachte en heeft hij de nacht in de cel doorgebracht. Dat meldt de krant op basis van bronnen rond het onderzoek.

Ook invallen in Drenthe

Ook op verschillende plekken in Groningen en Drenthe zijn dinsdag invallen geweest. Zo is een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze in Drenthe aangehouden. Hij is de hoofdverdachte in het onderzoek.

Volgens RTV Drenthe gaat het om Theo E., een bekende in de motorcrosswereld. Bij zijn huis zou ook een doorzoeking zijn geweest. Theo E. gaf volgens het FD in het verleden leiding aan een motorcrossteam waarvan Jumbo sponsor was en bracht coureurs die een geldschieter zochten in contact met Frits van Eerd. De topman van Jumbo is groot liefhebber van motorsport.

Reactie Jumbo

Jumbo Supermarkten verspreidde dinsdag een memo onder medewerkers waarin staat dat ze heeft begrepen dat 'het onderzoek zich niet richt op Jumbo'. "Wel worden er in het kader van het FIOD-onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd", zo stond in de memo. In de loop van de dag wordt een verklaring met dezelfde inhoud als statement naar de pers verspreid.

Woensdagmiddag houdt het bedrijf nog altijd de kaken stijf op elkaar: er worden geen verdere mededelingen gedaan.

Hoe nu verder?

De officier van justitie beslist donderdag hoe het onderzoek wordt voortgezet en of het wenselijk is dat de verdachten vast blijven zitten. In dat geval zullen zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

