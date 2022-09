Zo wordt voorkomen dat mensen met een stadionverbod naar de wedstrijd komen

Bij de wedstrijd van TOP Oss zijn negen supporters vrijdagavond niet welkom. Ze waren afgelopen weekend betrokken bij de rellen na de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Maar hoe zorg je nou dat die negen supporters daadwerkelijk buiten het stadion blijven? Ron Verhagen is veiligheidscoördinator bij TOP Oss en legt uit hoe dat werkt.

Maar hoe vind je die negen mensen in zo'n enorme mensenmassa? Volgens Verhagen is dat in Oss niet heel ingewikkeld. "Stewards kennen heel veel supporters. Bij ons is het kennen en gekend worden. Dat maakt het wel makkelijker om ze eruit te halen. Ze spreken mensen vaak bij naam aan, daar hebben supporters vaak een hekel aan want dan zijn ze dus al bekend", vertelt Verhagen.

Vrijdag zit Verhagen in de 'commandokamer' waar tv-schermen staan die beelden van beveiligingscamera's tonen. Daar houdt hij alles nauwlettend in de gaten. Dat begint bij de ingang. "We kijken wie door de poort binnenkomen. Onze stewards staan daar om iedereen te controleren. Daar filteren we de mensen eruit die een stadionverbod hebben."

Het stadion hangt vol met camera's: negen binnen en drie buiten. Verhagen kan alles zien: van de weg waar de bussen aan komen rijden tot de tribunes. "We kunnen inzoomen en foto's maken. Hier boven wordt continu op de schermen gekeken. We zijn de oren en ogen van de stewards."

Komt het nou toch voor dat iemand met een stadionverbod door de poort is gekomen, dan kan Verhagen diegene vanuit de commandokamer in de gaten houden. Iemand wordt dan niet meer van de tribune gehaald.

"We hebben er hier voor gekozen om iemand dan op zijn of haar plek te laten. Als je iemand eraf haalt, dan kan dat voor veel commotie zorgen. Je weet niet wat je je dan op de nek gaat halen. We sturen daarna altijd een brief naar de supporter om op gesprek te komen. Dat bespreken we wat de gevolgen zijn."

Vrijdagavond staat iedereen op scherp in het stadion. "Maar alle jongens hebben een brief gekregen waarin staat wat de voorwaarden zijn. Daar gaan ze normaal gesproken redelijk goed mee om. Maar we moeten toch alert blijven en anticiperen op wat er gebeurt. Iedereen weet vanavond wat er van hen verwacht wordt."

Verhagen hoopt op een gezellige avond zodat er aan het einde kan worden gezegd dat iedereen zijn of haar best heeft gedaan en dat alles goed is verlopen.

