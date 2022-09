Bommenruimers op Landgoed Zionsburg doen bijzondere ontdekking

Weer een bijzondere ontdekking op Landgoed Zionsburg in Vught. Bommendeskundige Bernd Burgers en zijn team moeten ervoor zorgen dat eventuele bommen op het landgoed veilig worden weggehaald. Toen ze slib uit een vijver haalden, stuitten ze op twee hoofden van standbeelden. “Soms kom je iets heel bijzonders tegen zoals dit, maar we vinden wel eens vaker iets verrassends.”

“We gaan eerst met een detector over de vijver heen om de grote explosieven er alvast uit te halen. Daarna gaan we met gepantserde machines de slib eruit halen om de overgebleven kleinere spullen eruit te kunnen halen.”

Het slib uit de vijver wordt vervolgens op de oevers doorzocht met metaaldetectors. “We vinden vooral veel granaten en kogels, maar heel soms komen we ook heel bijzondere spullen tegen. Deze vondst is wel echt bijzonder. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

De vondst van de twee koppen neemt veel vragen met zich mee. In verschillende online groepen wordt er gezocht naar meer informatie over de standbeeldresten. “Ik heb geen idee wie het zijn of waar ze voor gebruikt zijn. Het kunnen mallen zijn geweest om een bronzen beeld te maken, maar ik geloof niet dat het gaat om een beeld van Ewald Marggraff, de laatste bewoner van het landgoed. Hij had een andere vorm in zijn gezicht.”