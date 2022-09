112-nieuws: aanrijding fietser in Breda • man schiet bij poging beroving

23.55

Aan de Julianastraat in Valkenswaard is vrijdagavond rond halfelf een auto uitgebrand. Een bewoner zag het vuur en liep daarop naar buiten. Op het dak van de brandende auto vond de bewoner een jerrycan. De man is meteen de buurt ingegaan om te vragen van wie de auto was die naast deze auto geparkeerd was. Toen hij deze eigenaresse had achterhaald nam hij die autosleutels mee en reed die auto weg van het vuur.