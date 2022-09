112-nieuws: jongen verliest voet • dronken automobilist rijdt fietsers aan

08.55

In een huis aan de Tramsingel in Breda is zaterdagochtend rond halfacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. De dader liep daarna weg. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is korte tijd later aangehouden. Hij bevond zich enkele straten verderop, bij een bekende van hem. Hij maakte volgens de politie een verwarde indruk. Beide mannen wonen in het huis aan de Tramsingel waar de steekpartij plaatsvond.