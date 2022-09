Heksen verzamelen zich met drieduizend tegelijk in prehistorisch dorp

Alles wat te maken heeft met heksen lijkt razend populair. Het heksenfestival Heksia dat dit weekend gehouden wordt, is helemaal uitverkocht. "Voor sommige mensen zijn de rituelen die stammen uit de Keltische tijd een soort nieuw geloof", aldus Yvonne Lammers van het Prehistorisch Dorp in Eindhoven.

Bezems zijn er haast niet te vinden, maar verder is er van alles te beleven rond het thema hekserij. Workshops, kraampjes, live muziek, lezingen, demonstraties, dans en ambachten. Allemaal speciaal voor heksen. "Met allerlei kruiden en fijn gemalen rozijnen zijn we wierook aan het maken", vertelt Dorothee Olthof. "Dat is om de goden gunstig te stemmen." Tientallen mensen kijken aandachtig mee hoe Dorothee bezig is met de kruiden. Veel mensen zijn ook uitgedost als heksen, met hoeden en mooie gewaden, het zijn zowel mannen als vrouwen. Bij een kraampje staat een meisje met een heksenbezem. Ze is één van de weinigen. "Ik wil heel graag vliegen, maar dat lukt niet, omdat het geen echt bezem is", vertelt ze een beetje teleurgesteld.

"Hekserij is een hele serieuze bezigheid, voor sommigen zelfs een vervanging voor het geloof."

Heksia, de magische wereld van heksen en heidenen is de persoonlijke hobby van Yvonne Lammers directielid van het Prehistorisch Dorp. "Ik ben archeoloog en altijd heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis van heksen en heksenrij. Door de hele geschiedenis heen zijn er altijd mensen geweest die de toekomst konden voorspellen en die bezig waren met rituelen en kruiden. In deze tijd zijn ze er nog steeds", vertelt Yvonne. "De laatste tien jaar is alles rond heksen heel populair geworden. Er zijn enorm veel mensen bezig met hekserij. Het is een hele serieuze bezigheid, voor sommige mensen zelfs een vervanging voor het geloof."

"We zijn heksen in hart en nieren"