Explosie op motorjacht tijdens het klussen aan de boot

Op een motorjacht in de haven van Oudenbosch is zaterdagmorgen en ontploffing geweest. Een persoon die op de boot aanwezig was raakte daarbij gewond. De brandweer kon de brand die daarna ontstond snel blussen.

Waarschijnlijk is er iets misgegaan tijdens het klussen op de boot. Mogelijk zorgde een gasfles op de boot voor de explosie. De gewonde was waarschijnlijk op de boot aan het werk. Hij is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend.

Niet gezonken

De boot is na de explosie en het vuur dat daarna ontstond niet gezonken. Hoe groot de ravage op de boot is, is niet duidelijk. Door het blussen staat er water in de boot.