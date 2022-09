Straat al twee weken in het donker, bewoners hangen maar zelf lampen op

De Trouwlaan in Tilburg zit al twee weken zonder straatverlichting. Ondanks dat er een flink aantal klachten is ingediend bij de gemeente, blijft het ook dit weekend donker op de doorgaande weg. De bewoners zijn het zat en hebben zelf lampen opgehangen om de straat wat veiliger te maken.

Over bijna de gehele lengte van de Trouwlaan en een aantal aangrenzende straten doen al dagen de lantaarns het niet. De eerste meldingen gaan bijna drie weken terug. In de Fixi-app, een app voor meldingen over de buitenruimte, regent het klachten van omwonenden dat er niets brandt en het 'pikkedonker' op straat is. Ook vanuit omliggende straten komen klachten over de Trouwlaan.

"Ik heb 24 LED-lampen gekocht en ze om de lantaarns getapet."

Ton van de Ven woont aan de Trouwlaan en hij was het vrijdag zat. "Ik ben zelf naar de Lampengrossier gegaan, heb 24 LED-lampen gekocht en ze met tape om de lantaarnpalen gebonden." Alleen zijn deze lampen over twee dagen waarschijnlijk leeg omdat ze continu aan staan en op batterijen werken.

Het is 'pikkedonker' op de Trouwlaan (foto: Ton van de Ven).

De Trouwlaan is een doorgaande weg die voornamelijk door veel fietsers wordt gebruikt die van het centrum van Tilburg naar Stappegoor rijden. "Het is echt een drukke straat. Ik ben niet iemand die snel klaagt of de publiciteit zoekt, maar ik begrijp niet dat het zolang moet duren."

"Twee weken wachten op reparatie kan echt niet."

Ton kreeg van de gemeente te horen dat de klachten binnen maximaal vijf werkdagen behandeld worden, maar dat de problemen eigenlijk bij de netbeheerder liggen. "Maar als netbeheerder Enexis dan ook weer vijf dagen de tijd krijgt, ben je zo twee weken verder. Al die tijd geen verlichting en wachten op reparatie kan echt niet!" Sommige bewoners van de Trouwlaan zijn ook bang dat inbrekers vrij spel krijgen omdat de verlichting niet werkt. "Deze mensen kregen van de gemeente te horen dat ze politie maar moeten bellen, maar hoezo? Zij kunnen het niet maken", zegt Ton.

"Het is wachten op ongelukken."

Hij is vooral bang dat er straks ongelukken gebeuren in de donkere straat. "Fietsers hebben vaak geen licht aan, auto's rijden hier ook niet altijd even netjes. Het is wachten op ongelukken." Daarnaast is volgens Ton ook de stoep niet overal in orde. "Als ik al bijna struikel bij daglicht, kun je nagaan hoe het oudere mensen zoals mijn moeder van 77 vergaat als ze de hond uitlaten in het pikkedonker." Wat Ton betreft moet de gemeente zo snel mogelijk handelen. "Ik ga straks nog even naar de Action om wat lampen bij te halen zodat je tenminste iets ziet. Inmiddels is er ook een aantal lampjes gestolen." De gemeente Tilburg kon zaterdagavond niet inhoudelijk reageren op de kapotte straatverlichting en zegt er maandag op terug te komen.