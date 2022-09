Udense wonderhond die 141 speeltjes uit elkaar hield, is overleden

Viervoeter Nalani uit Uden kwam vorig jaar groot in het nieuws, omdat ze 141 speeltjes van elkaar wist te onderscheiden. Haar prestaties werden zelfs erkend door de universiteit in Boedapest, waarna de hond in Nederland haar opwachting maakte in tv-shows zoals Jinek. Twee weken geleden is de hond van negen jaar oud overleden, laat haar baasje Sonja de Laat weten.

De bordercollie is volgens Sonja ingeslapen, omdat ze allergisch bleek voor epilepsie-medicatie die ze kreeg. "Ze had de hele tijd jeuk, heeft zichzelf steeds gebeten en gekrabd. Twee weken geleden had ze zelfs een wond van 25 centimeter. Zo erg hoort een hond niet te lijden. Dat is geen leven meer." Nalani maakte furore tijdens de Genius Dog Challenge in 2021, georganiseerd door de Universiteit van Boedapest. Doel is het leren en onthouden van woorden door honden. Daarbij moesten baasjes hun honden in één week tijd namen van speeltjes laten onthouden. Honden moesten het juiste speeltje bij hun baasje brengen als het werd opgenoemd.

"Ze pikte de speeltjes allemaal heel snel op."

De bordercollie bleek een waar genie. Uiteindelijk kon ze maar liefst 141 namen van speeltjes uit elkaar houden. Iets waar baasje Sonja maar wat trots op was. Het begon al heel vroeg, vertelde Sonja eerder aan Omroep Brabant. "Het begon met drie, vier speeltjes. Ze pikte het heel snel op en dat was het aller leukste." Voor Nalani's wereldprestaties kreeg de Einstein der honden oorkondes en zelfs een gouden medaille. Het overlijden van de hond heeft veel losgemaakt, ook bij mensen die Sonja niet kent. "Na de crematie kregen we tientallen kaartjes en bossen bloemen. Dat doet ons wel goed."

