Man (18) verdacht van poging moord na steekpartij, ook vader aangehouden

Een 18-jarige Bosschenaar en zijn 45-jarige vader zijn aangehouden in verband met een steekpartij die vrijdagavond rond negen uur plaatsvond bij een huis aan de Hudsonlaan in Den Bosch. De 18-jarige man wordt volgens de politie verdacht van poging moord of doodslag, zijn vader is aangehouden vanwege mishandeling.

Aan de vechtpartij zou een zakelijk conflict vooraf zijn gegaan. Wonden aan been en hoofd

Toen de agenten aankwamen in de Hudsonlaan zagen ze daar twee mensen met steekwonden. Die zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een 112-correspondent was het ene slachtoffer gewond aan zijn been, de ander aan zijn hoofd. Ook de aangehouden vader en zoon hebben bij de vechtpartij verwondingen opgelopen.