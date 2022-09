Adrie van der Poel geschrokken na arrestatie zoon Mathieu in Australië

Vader Adrie van der Poel werd vanmorgen wakker met het nieuws dat zoon Mathieu van der Poel afgestapt was in de wegwedstrijd op het WK wielrennen in Australië. Mathieu had de nacht doorgebracht in een politiebureau in Sydney nadat hij vanuit zijn hotel was meegenomen door de politie vanwege de beschuldiging van het duwen van twee kinderen. "Het is natuurlijk erg schrikken als je zo'n nieuws hoort over je zoon. Vooral sportief is dit ook een drama."

"Ik ga er vanuit dat Mathieu niks ernstigs gedaan heeft", laat vader Adrie zondag weten in de uitzending van De Zuidtribune op Omroep Brabant radio. Door het voorval wat zich in het hotel van het Nederlandse team plaatsvond had Mathieu amper geslapen en moest hij met nog 230KM te gaan de race al staken.

"Als je in een hotel zit moet je ook op je kinderen letten."

Het hotel waar Van der Poel sliep was geboekt door de Nederlandse wielerbond. "De UCI (organisator van de race) doet helemaal niks wat betreft huisvesting van de renners tijdens wedstrijden", zegt Adrie van der Poel. "Dit hotel is door de bond zelf geregeld en ik ga er vanuit dat er vooraf een verkenning is geweest en gezocht is naar een geschikt hotel." De renners sliepen dus in een hotel waar ook gezinnen zaten die op vakantie waren in Sydney. Onder wie ook twee meisjes van 13 en 14 jaar oud. Zij zouden meermaals op de deur van Mathieu hebben geklopt. Hij is daarna boos de gang op gestapt en verbaal uitgevallen tegen de kinderen. Volgens het politierapport zou er geduwd zijn en viel een meisje tegen de muur waar ze haar ellenboog bij schaafde. Volgens vader Adrie is het ongelofelijk dat die meiden daar zo rond konden lopen. "Als je in een hotel zit moet je ook op je kinderen letten", legt hij uit.

"Zo is hij namelijk niet opgevoed"