Blaffend waterballet bij hondenplons in Tilburg [FOTO'S]

Foto's: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Foto: Karin Kamp Volgende Vorige 1/5 Foto's: Karin Kamp

Een drijfnat feestje voor viervoeters was het zondag bij zwembad Stappegoor in Tilburg, waar het zomerseizoen werd afgesloten met de hondenplons. Driehonderd honden en hun baasjes doken het buitenbad in. Bekijk de foto's.

Wanneer het zwemseizoen voorbij is, mogen de honden nog een keer naar binnen. ,,Dit is alweer de vierde keer dat we deze hondenplons houden”, vertelt Linda van Iersel, teamleider bij zwembad Stappegoor. "De belangstelling is elke keer weer groot, in twee dagen tijd komen er driehonderd honden zwemmen. En het was binnen no time uitverkocht."

Samen het water in. (Foto: Karin Kamp)

De weersvoorspellingen waren dit weekend niet al te best, met flink wat regenbuien, maar daar maakten ze zich bij Stappegoor niet druk om. "In een zwembad word je sowieso nat, dus het gaat gewoon door", aldus Linda. Sommige honden kregen geen genoeg van het water en vonden het allemaal prachtig, anderen moesten een beetje aangemoedigd worden door hun baasjes, of zelfs letterlijk het water worden ingetrokken. Een enkeling kreeg zelfs een zwemvest aan.

Hondje met handvat. (Foto: Karin Kamp)

De baasjes van Bruno, een uit de kluiten gewassen exemplaar, kwamen zelfs vanuit België naar het zwembad toe. "Dat is niet zo ver, hoor, je bent zo de grens over", zegt de eigenaar. "Het is heel leuk om ze te zien poedelen en spelen, het gaat er allemaal gemoedelijk aan toe. Naast de hondenplons was er een parcours, plus verschillende kraampjes met koopwaar. Ook Hondencampus en de Dierenambulance waren erbij, om een oogje in het zeil te houden. Alle foto's van de hondenplons in Tilburg zijn hier te bekijken.