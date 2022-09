Verwarde man door zwaarbewapende agenten uit huis gehaald

Een man is zondagavond door een aantal zwaarbewapende agenten uit zijn huis gehaald in Tilburg. De politie kreeg eerder die avond signalen dat hij geweld zou gaan gebruiken, waarop besloten werd om de man te arresteren. Daar moest het arrestatieteam voor in actie komen.

In het huis aan de Lange Schijfstraat waren meer mensen aanwezig, vermoedelijk familie van de man, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Uit voorzorg werd de omgeving door de politie afgezet en er kwam een ambulance ter plaatse. Er hoefde verder geen huizen in de omgeving ontruimd te worden. In totaal heeft de actie zo'n anderhalf uur geduurd. Rond half tien zondagavond wist het arrestatieteam de man te arresteren. Er raakte niemand gewond. Waar de man mee gedreigd heeft, kan de politie in verband met het onderzoek niet zeggen. De man krijgt psychische hulp aangeboden, daarna wordt bepaald of de man wordt aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

