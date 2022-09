Brandweerpakken uit Veldhoven gespot in Oekraïne

RTL-verslaggever Olaf Koens is op dit moment in Oekraïne om daar verslag te doen van de oorlog. Tijdens zijn werk kwam hij mannen in Nederlandse brandweerpakken tegen. Sterker nog, de pakken blijken afkomstig van de brandweer in Veldhoven. Zij hebben die pakken bij een inzameling gedoneerd.

Liam Toll Geschreven door

Brandweer Brabant-Zuidoost bevestigt het verhaal van de kleding. "We deden mee aan een inzamelingsactie voor Oekraïne. Mooi om te zien dat we ook echt een steentje bij hebben kunnen dragen!", laten zij via sociale media weten. Brandweer Nederland en Brandweer Zonder Grenzen hielden eerder dit jaar een inzameling van brandweermaterialen om naar Oekraïne te sturen om de collega's daar te helpen.