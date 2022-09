Fatima koopt jas voor vrouw die het niet kan betalen, maar toen was ze weg

Wie is de moeder die zondag een jas paste bij Zara in Eindhoven, maar niet kocht omdat haar kinderen voorgingen? Toen het verhaal van de vrouw tot Fatima doordrong, kocht ze zelf de jas om aan de onbekende vrouw te geven. Helaas was de onbekende dame toen verdwenen. Daarom is Fatima op zoek naar haar.

Op social media heeft Fatima haar zoektocht gedeeld. Daarin beschrijft ze hoe afgelopen zondag verliep. "Een onbekende dame was een jas aan het passen. Die jas stond haar zo leuk dat ik dezelfde jas ook wilde passen. Ik zocht mijn maat en vertelde de vrouw dat ik dezelfde jas ging passen omdat hij haar zo goed stond. Zij zuchtte en zei, ik ben er ook helemaal verliefd op, maar nu even niet. De kinderen gaan voor."

Fatima antwoordde: "Soms moeten de mama's ook een verzetje krijgen", maar de vrouw reageerde dat het er nu echt niet in zat. Deze woorden raakten Fatima in het hart, vooral omdat de jas niet eens zo duur was. Hij kostte zestig euro. De onbekende vrouw hing de jas terug terwijl Fatima nog met nieuwe jas voor de passpiegel stond.

"Ik keek in de spiegel naar mezelf in mijn nieuwe jas en voelde me er niet lekker bij", beschrijft Fatima. "Deze jas was voor haar bedoeld." Ze wilde de jas kopen om die aan de onbekende moeder te geven. Helaas was het druk en stond er een lange rij voor de kassa. Toen de jas betaald was, was de vrouw verdwenen.