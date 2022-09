Wedstrijden tussen NAC en ADO dit seizoen zonder uitpubliek

De wedstrijd tussen NAC Breda en ADO Den Haag worden dit seizoen gespeeld zonder uitpubliek. Dat meldt de Haagse club. De eerstvolgende wedstrijd tussen de twee clubs is op 14 oktober in Breda. Eerder dit jaar moest de Mobiele Eenheid na de wedstrijd NAC-ADO ingrijpen om beide supportersgroepen uit elkaar te houden. Daarbij raakte een Bredanaar gewond aan zijn been.

NAC meldt dat de club in voorbereiding op de komende wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion verschillende keren aan ADO Den Haag heeft gevraagd om een veiligheidsplan aan te leveren. Dat hoort volgens de geldende afspraken rondom voetbalgeweld.

ADO heeft volgens NAC 'geen plan aangeleverd en heeft onlangs bekendgemaakt de wedstrijd zonder uitpubliek te spelen'. Ook wil ADO geen supporters uit Breda ontvangen tijdens de wedstrijd ADO tegen NAC op 3 februari 2023.

Ongeregeldheden

Na de wedstrijd tussen beide clubs in mei gooiden supporters van beide teams van alles over de hekken. De ME trad op om te voorkomen dat fans ook over de hekken zouden klimmen. Toen de groepen eenmaal uit elkaar gedreven waren, keerde de rust terug.

Niet veel later konden de bussen met ADO-supporters alsnog vertrekken voor de terugrit richting Den Haag. Bij de actie van de ME werd een 19-jarige man uit Breda over zijn voet gereden. Hij is met een open botbreuk naar het ziekenhuis gebracht.

