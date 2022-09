Komen er geen biljetten uit de geldautomaat? Pas op voor fraude!

Helemaal nieuw is het niet, maar toch: hou er bij het geldautomaat rekening mee dat je slachtoffer kunt worden van cash trapping. Dat is een vorm van fraude waarbij criminelen een klepje voor het gelduitgiftevak van een geldautomaat plaatsen waardoor de bankbiljetten worden tegengehouden.

De pashouder denkt dat de geldautomaat stuk is en gaat nietsvermoedend elders pinnen. Ondertussen zien de boeven hun kans schoon en halen het gepinde geld, dat was achtergebleven, uit het apparaat. Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan deze vorm van criminaliteit.

Heel duidelijk komt een man met een keurig baardje en een bril met donker montuur in beeld. Hij is door een camera geregistreerd terwijl hij zijn voorbereidingen treft. Dit gebeurde op 28 maart van dit jaar bij een geldautomaat in de Dalempromenade in Tilburg. De man draagt een spijkerbroek, een wit Hugo Boss-shirt, een donker vest en sportieve schoenen.

Kijkers die de man herkennen of die ook slachtoffer zijn geworden van cash trapping, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Zij wil de boeven graag in de kraag grijpen.