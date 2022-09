Tuinder ziet gasrekening stijgen naar 1 miljoen: 'Maar ik wil niet stoppen'

Het glastuinbouwgebied Plukmadese Polder bij Made was bij de opening in 1988 uniek. De kassen werden goedkoop gestookt op de restwarmte uit de kolencentrale in Geertruidenberg. De meeste tuinders draaien nog steeds op die restwarmte. "Maar goedkoop is het al jaren niet meer", verzucht glastuinder Gerard van den Heykant. In plaats van 250.000 euro rekent hij dit jaar op een gasrekening van 1 miljoen. "Dan blijft er van je winst niets over, maar ik wil niet stoppen."

Van den Heykant is een van de grootste gebruikers van de restwarmte, die door een dikke pijp uit de Amercentrale komt. In zijn 8 hectare aan kassen teelt hij 130.000 komkommer- en tomatenplanten. In het hoogseizoen heeft hij 40 mensen in dienst.

"Gelukkig heb ik nog een spaarpotje."

"De prijs van restwarmte uit de Amercentrale is gekoppeld aan de gasprijs, met 22 procent korting. In het begin toen gas nog 20 cent per kuub kostte was dat aantrekkelijk. Deze maand betaal ik 3,15 euro per kuub, nog steeds met die korting. Dat is niet leuk meer. Gelukkig heb ik door een paar goede jaren nog een spaarpotje, maar er zijn genoeg tuinders die dat niet hebben. Die gaan omvallen."

Tuinders kijken hoe ze de energierekening kunnen drukken. "Ze gaan het winterseizoen overslaan en hun kassen alleen nog van maart tot augustus gebruiken, als de zon schijnt en ze minder hoeven bij te stoken. Dat betekent minder groenten en fruit uit Nederlandse kassen, met als gevolg dat de prijzen gaan stijgen", voorziet Van den Heykant. Het kabinet wil dat de Amercentrale eind 2024 sluit, tenzij die dan volledig is overgeschakeld van kolen op biomassa (houtsnippers). Niet alleen de tuinders hebben dan een probleem, maar ook delen van Breda (Haagse Beemden), Oosterhout (Dommelbergen) en Tilburg (Reeshof). Want ook daar wordt restwarmte gebruikt als verwarming.

De Amercentrale in Geertruidenberg. (foto: Raoul Cartens)

"Er wordt gewerkt aan alternatieven voor de Amercentrale. Zo kan er een aardwarmtebron worden geslagen voor de verwarming van dit kassengebied. Als alles goed gaat dan is die in de nazomer van 2024 klaar. De centrale is dan waarschijnlijk nog open en dat is maar goed ook, want die hebben we dan nodig om opstartproblemen op te vangen." "Ook wordt er gekeken naar een leiding naar de vuilverbranding van Attero op Moerdijk. Die restwarmte kan ook worden ingezet om die wijken te verwarmen."