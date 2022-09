112-nieuws: bestelauto over de kop • onderzoek woningoverval Helenaveen

19.56

Op de Beukenlaan in Eindhoven is een bestelauto over de kop gegaan. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. Het voertuig kwam half in de berm terecht. Daarbij sleurde de wagen over tientallen meters paaltjes en hekwerk uit de grond die daar stonden voor de afbakening van het fietspad. De bestelauto sloeg vervolgens over de kop en kwam naast de weg terecht. Vanwege een mogelijke beknelling werd de brandweer opgeroepen. Die kon de chauffeur zonder al te veel moeite uit de auto helpen. Het slachtoffer bleef ongedeerd maar is uit voorzorg door ambulancepersoneel onderzocht.