Man die overleed na ernstig geweld in Helenaveen is vastgebonden geweest

De politie heeft nog veel vragen over wat de 47-jarige man uit Helenaveen, die zondag overleed, precies overkomen is. De man werd maandag 11 juli zwaargewond in zijn huis aan de Lage Brugweg gevonden. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar bezweek daar alsnog aan zijn verwondingen. "Hij is gekneveld of vastgebonden geweest", laat een politiewoordvoerster dinsdagochtend weten.

Er wordt vermoed dat de man het slachtoffer is geworden van een zeer gewelddadige overval. Maar of er iets is buitgemaakt, is volgens de woordvoerster nog onduidelijk. De man zou zijn verwondingen tussen zeven uur zondagavond en acht uur maandagochtend hebben opgelopen. Onbeantwoorde vragen

Over het letsel waaraan de man precies is overleden, kan de woordvoerster dinsdag nog geen uitspraken doen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. "We zijn met man en macht bezig de toedracht en verdachte of verdachten te achterhalen. We zitten nog met veel onbeantwoorde vragen waar nader onderzoek hopelijk het antwoord op gaat geven." Esso-tankstation

De politie heeft mensen in de buurt gesproken en camerabeelden bekeken. De dader of daders zijn vermoedelijk gevlucht naar het Esso-tankstation aan de A67. De politie deed vorige week onderzoek bij het huis waar de man werd gevonden.