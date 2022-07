Man (47) die zwaargewond werd gevonden in zijn huis is overleden

De 47-jarige man die maandag 11 juli zwaargewond in zijn huis in Helenaveen werd gevonden, is zondag overleden. Dat meldt de politie, die vermoedt dat hij het slachtoffer is geworden van een zeer gewelddadige overval.

De politie kreeg maandagochtend rond acht uur de melding dat er aan de Lage Brugweg een zwaargewonde man in een huis lag. Toen agenten hem vonden, was de bewoner zwaargewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is zondag aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek in volle gang

Volgens de politie vond het misdrijf plaats tussen zondagavond zeven uur en maandagochtend acht uur. Er is onderzoek gedaan naar sporen in en rondom de omgeving, onder meer met speurhonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.

De politie heeft afgelopen week met mensen in de buurt gesproken en camerabeelden bekeken. De dader of daders zouden zijn gevlucht naar het Esso Tankstation aan de A67.

De politie deed maandag onderzoek in en rondom het huis: