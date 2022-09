112-nieuws: bestelbus vat vlam in Valkenswaard • wilde achtervolging op A58

00.11

Zo'n twintig mensen zijn maandagavond rond kwart over tien op last van de brandweer uit hun huizen gehaald nadat een gaslek was ontstaan op de Nieuwlandstraat in Tilburg. Een 112-correspondent laat weten dat deze straat al was opengebroken vanwege het vervangen van gasleidingen. Het dichten van het gaslek zou uren in beslag nemen. Daarom regelde de gemeente Tilburg een slaapplaats voor de buurtbewoners in een hotel.

