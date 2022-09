Beelden laten zien hoe meisjes Van der Poel lastigvielen in hotel

Op internet zijn videobeelden opgedoken uit het hotel in Sydney waar Mathieu van der Poel uit zijn slaap werd gehouden. Een paar meiden maakten ’s avonds herrie op de gang en klopten steeds op zijn deur. Van der Poel, die de dag erna aan het WK Wielrennen wilde deelnemen, werd woest.

Op videosite Dumpert staat een kort filmpje van 8 seconden dat blijkbaar door een van de meiden is gemaakt. Te zien is hoe een meisje op haar sokken de hotelgang oversteekt en naar een van de kamerdeuren loopt.

Ze kijkt nog even naar degene die filmt en bonst dan hard op de deur. Daarna wordt het beeld heel schokkerig. De meiden schrikken zich rot, want Van der Poel komt meteen de kamer uitgestormd.

Hoop gegil

Er volgt een hoop gegil en op het laatste beeld van de korte video is Van der Poel kort te zien, alleen gekleed in een onderbroek. Vlakbij Van der Poel zit een meisje op de grond.

In het AD vertelt de oudste van de drie betrokken meisjes dat ze niet wisten dat er een bekende wielrenner in de kamer tegenover hen lag. De drie meiden waren met hun ouders op vakantie in Sydney en hadden geen idee van een WK Wielrennen.

Ze hadden twee kamers naast elkaar. Op de ene lagen de meiden en op de andere de ouders. In het AD worden nog andere filmpjes besproken waarin de drie pubermeisjes veel lawaai maken, maar hun ouders grijpen niet in.

Wegrennen

De jongste twee spelen ‘knock and run’ op de gang: aankloppen op deuren en dan wegrennen. Volgens de oudste zus doet haar jongste zus dat wel vaker in hotels. Ze zegt dat haar ouders daar ook van op de hoogte zijn, schrijft het AD.

De krant heeft ook een filmpje gezien waarop Van der Poel in discussie gaat met de ouders. Hij krijgt vooral veel scheldwoorden als weerwoord.

Uiteindelijk neemt de politie de wielrenner mee. Pas om vier uur ’s nachts is hij terug in het hotel en zijn voorbereiding op het WK is helemaal fout gelopen. De volgende dag stapt hij al na dertig kilometer af.

De rechter veroordeelt Van der Poel in een extra snelle procedure: hij krijgt 1000 euro boete. Daarna krijgt hij zijn paspoort terug en kan hij maandag weer op het vliegtuig naar huis.