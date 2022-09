Mathieu van der Poel heeft spijt: 'Ik dacht dat ik het zelf kon oplossen'

Mathieu van der Poel heeft spijt van zijn boze reactie toen twee meisjes hem zaterdagnacht uit zijn slaap hielden in een hotel in Sydney. Bij aankomst op vliegveld Zaventem bij Brussel gaf Van der Poel toe dat hij het niet zo had bedoeld: “Natuurlijk, heb ik er spijt van. Ik had dat niet moeten doen.”

Dinsdagmiddag landde het toestel uit Australië waarin veel deelnemers en begeleiders zaten die terugkwamen van het WK Wielrennen. Van der Poel vertelde voor de camera van de Vlaamse zender VTM dat hij vindt dat hij fout zit. “Ja, tuurlijk heb ik er spijt van. Ik ben fout, dat geef ik ook toe. Ik had dat niet moeten doen, ik had dat anders moeten aanpakken. Maar het is helaas wel gebeurd. Ik probeer het achter me te laten en nu verder te kijken naar wat er komt.” Bekijk hier de beelden die gemaakt zijn in het hotel:

Wachten op privacy instellingen...

Een paar meiden maakten zaterdagavond herrie op de gang en klopten steeds op de deur van zijn hotelkamer en filmden dat. Van der Poel, die de dag erna aan het WK wielrennen moest deelnemen, werd woest en achtervolgde de meiden tot op hun kamer. Hij ontkent de verhalen dat hij de meiden pijn heeft gedaan. “Ik heb een meisje vastgepakt bij haar arm. Maar zeker niet met de bedoeling haar pijn te doen. Iedereen die mij kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan.”

“Ik had sowieso de receptie moeten bellen of iemand op de hoogte moeten brengen."