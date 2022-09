Welke gemeente heeft te veel (of te weinig) coffeeshops?

In Helmond wordt al lange tijd gediscussieerd over de vraag of er een tweede coffeeshop kan komen in de stad. In vergelijkbare steden hebben ze juist veel meer coffeeshops. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is.

Wie bepaalt eigenlijk of ergens een coffeeshop mag komen? Daar gaat de gemeente over. In de meeste gemeenten wordt een norm gehanteerd die uitgaat van het aantal inwoners. Hoe meer inwoners, hoe groter de kans dat er een vergunning voor een coffeeshop wordt afgegeven. De richtlijn varieert van één coffeeshop per 15.000 tot 40.000 inwoners. Uitgaande van één coffeeshop per 40.000 inwoners valt op dat een aantal gemeenten in onze provincie daar (fors) boven zit. Dit is vooral het geval in de grote steden Eindhoven, Tilburg en Breda. In andere gemeenten zou volgens de richtlijn ruimte zijn voor meerdere coffeeshops, maar daar zijn er geen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Meierijstad en Roosendaal. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is:

