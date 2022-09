Stilte rond komst tweede coffeeshop in Helmond: 'Het is een rare situatie'

Helmond heeft zo'n 91 duizend inwoners en één coffeeshop. Een situatie waar veel partijen in de stad een einde aan willen zien. Al jarenlang wordt er in Helmond gepraat over extra coffeeshops. Maar sinds het uikomen van een onderzoek vorig jaar blijft het opvallend stil rond die tweede coffeeshop. "Het is inderdaad wel heel erg stil", zegt Stef Stevens, fractievoorzitter van D66. "Er mag wel iets meer duidelijkheid komen. Wat voor richting wilt u nu op, burgemeester?"

De komst van een tweede coffeeshop in Helmond is een gevoelige zaak. In 2010 stond een tweede coffeeshop op het punt haar deuren te openen in Helmond. Maar de verf was nog niet droog bij coffeeshop Carpe Diem of er werd een bom naar binnen gegooid. Toen de coffeeshop nog in aanbouw was, reed een terreinwagen naar binnen. De toenmalige burgemeester Fons Jacobs moest onderduiken na bedreigingen omdat de coffeeshop werd gedoogd. Hij verbleef daarvoor zelfs in het buitenland. En dus is er nog steeds één coffeeshop in Helmond, maar de wens voor meerdere coffeeshops is altijd op tafel blijven liggen. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat Helmond meerdere coffeeshops zou moeten hebben. "We kunnen er zelfs vier of vijf hebben", zegt Stef Stevens. "Wij zouden erg graag drie coffeeshops willen. Dan heb je ook wat minder kans op nieuwe aanslagen, denken we. Er is dan gewoon meer concurrentie."

"En nu? We hebben het er niet meer over"

Ook de SP vindt dat het te stil blijft bij de gemeente. "Het is een rare situatie", zegt fractievoorzitter Lonneke Marázci. "In de vorige periode was er ook een discussie die helemaal doodliep. Achter de schermen waren we het met elkaar eens. Maar voor de bühne werd het ineens anders. En nu? We hebben het er niet meer over. Maar dat betekent niet dat het geen issue meer is." Ook de SP wil meerdere coffeeshops in de stad. "Nu heeft 1 coffeeshop de macht. Ik snap niet waarom meerdere coffeeshops voor Helmond nog zo'n issue is." Ook GroenLinks ondersteunt de komst van nog een coffeeshop. "Landelijk zijn we voor ruimte voor softdrugs en legalisering. Een tweede coffeeshop past zeker in die lijn", zegt fractievoorzitter Thomas Tuerlings.

"We willen graag meedoen met een proef met legale wiet"