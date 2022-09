Herfstdip? Het LichtCafé helpt je er weer helemaal bovenop

De lucht is grauw, de dagen worden korter en het regent vrijwel de hele dag. Het zijn de ideale ingrediënten voor een herfstdip. Het LichtCafé van de GGZ in Eindhoven is een baken in donkere tijden. "Mensen gaan stralend weer naar huis", vertelt Jasmijn van Kooten.

Enorm fel "Zo'n lichtbak is enorm fel. Zoveel licht krijg je in Nederland nooit binnen, misschien heel soms in de zomer", zegt Jasmijn. "Het licht communiceert met je brein en zorgt ervoor dat je biologische klok weer goed wordt gezet. Je moet het dan minimaal vijf dagen op dezelfde tijd van de dag doen."

Wie dinsdag op de regenachtige parkeerplaats loopt van het Ketelhuis in de lichtstad, wordt letterlijk verblind door het licht dat vanuit het café naar buiten straalt. Enorme lichtbakken zorgen dat bezoekers een grote dosis licht over zich heen krijgen. "Dit is de tijd van het jaar dat mensen zich naar beginnen te voelen", merkt Jasmijn aan de drukte in het café.

Behalve een flinke bak met lampen trekt de GGZ nog meer uit de kast om bezoekers zich goed te laten voelen in het café. Zo krijg je een vers gezette kop bonenkoffie, vers fruit of je kunt rustig een boek of krant lezen bij de lichtbak.

Ook komt er vanzelf een deskundige naar je toe. "We vragen of de behandeling voor je werkt en waarover we kunnen meedenken." Zo krijgen mensen ook advies over voeding, hoe ze meer kunnen sporten, beter kunnen slapen of hoe ze meer contacten kunnen krijgen.

"Dat ze hier komen is al winst. Dan hebben ze alweer een ritme. En deelnemers hoeven niet meteen zes keer per week te gaan gewichtheffen. Soms is sporten nog te veel. Dan vragen we of mensen op de fiets komen, of een rondje met de hond willen lopen."

Doorverwijzing

"Je hoeft niet helemaal depressief of somber te zijn om te beginnen. Blijf er niet mee rondlopen", zegt Jasmijn. "Voel je je twee weken minder fit, somber of lusteloos: ga naar je huisarts. Dan kan die je naar ons doorverwijzen." En Jasmijn wordt zelf ook blij van al dat licht.



Het Eindhovense café is elke dag van half acht tot elf uur 's morgens open. Ook in de bibliotheek in Veldhoven zit een lichtcafé. Jasmijn heeft al plannen voor de toekomst. "We willen een hardloopclub met lichtbrillen beginnen hier op het terrein", zegt ze stralend.