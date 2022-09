Zwemmers zitten vier maanden zonder zwembad: 'Valt ons rauw op ons dak'

Vanaf 1 januari kan er in Veghel maandenlang niet worden gezwommen. Zwembad De Beemd gaat vier maanden eerder dicht dan was gepland. Zwemsportvereniging Nautilus zit met een groot probleem, want waar moeten al die zwemmers dan heen?

Bij toeval kwamen ze er bij de zwemsportvereniging achter dat het zwembad al op 1 januari zijn deuren sluit, vertelt voorzitter Mark Spijkerboer van Nautilus. Een van de leden kreeg een brief van exploitant Laco en zo ging het balletje rollen.

Sloop

Het oude zwembad wordt gesloopt en er komt een nieuw bad. Aanvankelijk zou het oude bad pas in het voorjaar dichtgaan en zou er een maand later al in het nieuwe zwembad gezwommen kunnen worden. Maar de gemeente heeft het contract met Laco al vanaf nieuwjaar opgezegd, waardoor de zwemmers vier maanden op straat komen te staan.

"Dat viel ons rauw op ons dak", zegt Mark Spijkerboer. Hij verwacht dat de vereniging leden gaat verliezen als er vier maanden niet gezwommen kan worden. Ondertussen is hij druk bezig met het zoeken naar alternatieven in Uden en Sint-Oedenrode.

Maar de zwembaden in die plaatsen zitten al zo vol, dat de mogelijkheden maar zeer beperkt zijn. "Het is een moeilijke puzzel. Ik zit met de ene hand in het haar en met de andere aan het stuur", zegt de voorzitter.

Improviseren

Het wordt behoorlijk improviseren voor Nautilus en er kan sowieso even veel minder gezwommen worden. Spijkerboer had gehoopt op steun van de gemeente Meijerijstad, maar die gaven alleen twee e-mailadressen van de zwembaden in Uden en Sint-Oedenrode. Bij de gemeente Meijerijstad was nog niemand bereikbaar voor een reactie.