Tadic op een PSV-shirt: Wybe krijgt het beroerdste verjaardagscadeau ooit

Dolblij was Wybe met zijn verjaardagscadeau waar zijn vrienden hem mee verrasten. Als diehard PSV-fan kon hij zijn ogen bijna niet geloven toen hij het pakje uitpakte en zag dat ze een shirt van zijn geliefde club voor hem hadden gekocht. "Ga toch weg, jongens. Wat leip, hé!" Maar de vreugde was van korte duur. Want op de achterkant stond namelijk niet de naam van zijn favoriete PSV'er.

Zijn maten hadden de naam van Dušan Tadic, de aanvoerder van rivaal Ajax op het shirt laten drukken. Grote hilariteit als Wybe het shirt omdraait en de naam ziet staan. "Dit is echt de grootste eikel ooit", roept hij. Waarop hij het shirt bijna in de brandende open haard gooit.

"Krijgt 'ie van ons wel een nieuwe."