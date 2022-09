Met bankpas of creditcard betalen in de bus, OV-chipkaart niet meer nodig

Reizen met de bussen van Bravo in Brabant wordt nog iets makkelijker. Voortaan kunnen reizigers niet alleen met hun OV-chipkaart, maar ook met een betaalpas, creditcard, mobiele telefoon of smartwatch contactloos in- en uitchecken. In steeds meer provincies en regio’s is deze nieuwe betaalvorm beschikbaar.

Bijkomend voordeel: met een betaalpas, creditcard of mobieltje hoef je geen saldo meer op te laden. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke ov-bedrijven landelijk ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay. Reizigers kunnen in- en uitchecken met: Een contactloze betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS.

Een contactloze creditcard van Mastercard of Visa (uitgegeven door ICS).

Alle buitenlandse contactloze betaalpassen of creditcards van Maestro, VPAY, Mastercard en Visa.

Een smartphone of smartwatch die voor contactloos betalen is gekoppeld aan een van deze betaalpassen en creditcards.

En natuurlijk met de bestaande OV-chipkaart en barcode. Heel Brabant in één keer

De busdiensten van Bravo worden verzorgd door Arriva en Hermes. Om de introductie van OVpay zo overzichtelijk mogelijk te maken, starten beide ov-bedrijven tegelijk. Alle bussen zijn voorzien van herkenbare logo’s, zodat de reizigers weten dat ze daar contactloos kunnen in- en uitchecken met de betaalpas of creditcard. Reizigers die overstappen op andere vervoerders wordt geadviseerd nog wél met de OV-chipkaart te reizen. Hoe werkt het?

Reizen met een betaalpas werkt precies hetzelfde als het reizen met de OV-chipkaart. Een reiziger checkt voor in de bus in. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger uit met dezelfde betaalpas. In de bus is met het OVpay-logo aangegeven welke kaartlezer kan worden gebruikt voor het uitchecken met een contactloze betaalpas. De reis kost hetzelfde als met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. Later wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan de betaalpas of creditcard. De gemaakte reiskosten op één dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven. Even opletten

Net als bij contactloos betalen in de supermarkt moet de reiziger één kaart voor de kaartlezer houden. Als tijdens het in- en uitchecken een portemonnee of telefoonhoesje met meerdere passen voor de kaartlezer wordt gehouden, kan de verkeerde kaart worden gescand. LEES OOK: Dag ov-chipkaart: inchecken in de bus met je telefoon in je broekzak