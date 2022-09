Gebroken kaak na zware mishandeling: man opgepakt na anonieme tips

De politie heeft een 20-jarige man uit Veghel aangehouden, die wordt verdacht van een zware mishandeling in april bij het station in Eindhoven. Het slachtoffer werd tegen de grond geslagen en daarna tegen zijn hoofd geschopt. De jongen liep een gebroken kaak op en kreeg een paar titaniumplaten in zijn gezicht. De politie kwam de vermoedelijke dader op het spoor door anonieme tips.

