Offerblokken opengebroken en leeggeroofd in de basiliek van Oudenbosch

Bij een inbraak in de basiliek van Oudenbosch hebben dieven dinsdagnacht meerdere offerblokken opengebroken en leeggeroofd. Daarbij zijn ook muren van de monumentale kerk beschadigd geraakt.

De diefstal werd woensdagochtend bij het openen van de kerk ontdekt. De dieven zouden met grof geweld hebben geprobeerd de geldkistjes van de muur te trekken. Volgens een woordvoerder van de politie is het geld uit 'een tiental offerblokken' buitgemaakt.

Ook zijn de dieven in de sacristie van de kerk geweest. In de kamer staan spullen en kleding die voor de mis worden gebruikt. Of daaruit iets is meegenomen is onbekend. Delen van de kerk zijn afgezet met lint.