In het centrum van Someren is een dode gevonden. Het lichaam lag onder een trap voor een kebabzaak aan de Ter Hofstadlaan.

De politie onderzoekt op dit moment wie de overleden persoon is en wat de doodsoorzaak is. Een woordvoerder laat weten dat er niet wordt uitgegaan van misdrijf. "Maar we doen nu onderzoek om dat uit te sluiten."