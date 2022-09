Overleden man hing dagen rond in kebabzaak: ‘Zei dat hij op iemand wachtte'

De man die woensdagochtend dood gevonden werd voor een kebabzaak in Someren, zocht daar al een paar dagen onderdak. "Hij was aan het trillen en bleef maar zeggen dat hij op iemand aan het wachten was", vertelt de eigenaar van de zaak, Mohamed Ramzy, die flink is aangedaan door zijn dood.

Rochelle Moes Geschreven door

"Maandagavond kwam hij voor het eerst bij mij in de zaak", vertelt Mohamed. "Hij trilde helemaal en zag er ziek uit." Hoewel de man volgens Mohamed alleen Pools kon, begreep hij dat hij op iemand aan het wachten was. "Ik gaf hem wat te eten en te drinken, maar hij bleef maar trillen. Toen hij er om twaalf uur 's nachts nog steeds zat, heb ik de politie gebeld.”

"Ik heb hem een rugzak gegeven en toen ging hij weg."

Volgens de uitbater kwam de politie naar de zaak en keken de agenten of de man een paspoort bij zich had. “Ze probeerden volgens mij een hotel voor hem te boeken, maar dat lukte niet en toen ging de politie weg.” Mohamed bleef nog tot drie uur ’s nachts bij de man, in de hoop dat hij inderdaad door iemand zou worden opgehaald. “Toen dat niet gebeurde, zei ik dat ik echt naar huis moest. Ik heb hem een rugzak met kleding en schoenen gegeven en toen ging hij weg.”

'Hij was helemaal nat en trilde nog steeds.'

Toen de uitbater dinsdagmiddag bij de zaak aan kwam, was de man er weer. “Hij was helemaal nat en trilde nog steeds. Ik zei: ‘Jongen, ga even rustig zitten’ en maakte een kopje thee voor hem, want daar vroeg hij om.” De man vertrok daarna, maar kwam rond etenstijd opnieuw binnen. “Hij zei weer dat hij op iemand aan het wachten was en viel op tafel in slaap. Mohamed legde de man uit dat hij niet weer de hele dag kon blijven en gaf hem tot acht uur. “Toen was hij ineens weg. Zijn telefoon lag nog wel op tafel, die heb ik achter de kassa bewaard voor als hij nog terug zou komen.”

'Ik voel me zo slecht, maar wat had ik nog meer kunnen doen?'