Bolle Jos op lijst van de zwaarste criminelen van Europa

Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie, heeft een nieuwe lijst van de 93 meest gezochte criminelen bekendgemaakt. Een van de mannen op die lijst is Jos Leijdekkers uit Breda, ook wel bekend als Bolle Jos. Op zijn hoofd staat een beloning van 75.000 euro.

Bolle Jos is een van de drie Nederlanders op de lijst. De 93 criminelen worden gezocht voor zware misdrijven als moord, mensenhandel, drugshandel, gewapende overval en terrorisme. De nieuwe campagne heeft specifiek de leiders en spilfiguren van criminele organisaties als doelwit.

Bolle Jos heeft geen vaste woon- of verblijfplaats meer in Nederland. "Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij in Turkije is. Maar het onderzoek heeft nog niet duidelijk gemaakt waar hij is", zegt de politie.

Leijdekkers wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne in Nederland en België. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal.

Eerder deze maand verspreidde de Nederlandse politie al nieuwe foto’s van Bolle Jos. Burgers in de hele EU kunnen nu een handje helpen door de website te bezoeken en te bekijken of ze iemand op de Most Wanted-lijst herkennen. "Eén simpele daad kan voldoende zijn om ervoor te zorgen dat een gevaarlijke gevluchte crimineel opgepakt en vervolgd wordt", zegt Catherine De Bolle, directeur van Europol.

Sinds de EU-lijst van meest gezochte criminelen gelanceerd werd in 2016 zijn 43 gezochte personen als direct gevolg hun plek op die lijst gearresteerd.

