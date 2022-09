Zoveel zijn boodschappen in 1 jaar tijd duurder geworden

De prijzen voor boodschappen blijven maar stijgen. Betaalde je een jaar geleden 55 cent voor een komkommer, nu kost hij bijna een euro. En ook Griekse yoghurt, koffiepads en soep zijn flink duurder geworden. We kochten dezelfde spullen als een jaar geleden, legden de kassabonnen naast elkaar en schrokken van de verschillen.

We vergeleken de prijs van artikelen die zo'n beetje iedereen wekelijks bij de supermarkt koopt, zoals soep, kaas, bruine broodjes, wc-papier en chocolademelk. Deze week vulden we ons winkelkarretje met exact dezelfde producten als een jaar geleden in september, bij dezelfde supermarkt.

Vooral komkommers (73 procent duurder) en koffiepads (24 procent) zijn de uitschieters. Voor wc-papier en een zak M&M's betaal je 17 procent meer dan een jaar geleden. Ook onderzoeksbureau GfK bekeek de prijzen van boodschappen in het afgelopen jaar. De onderzoekers vulden iedere maand een winkelwagentje met 55 producten die zo'n beetje iedereen in de voorraadkast of koelkast heeft staan. "In bijna een jaar tijd zijn deze artikelen gemiddeld zo'n 16 procent in prijs gestegen", concludeert Norman Buysse van GfK.

"Vooral voor wc-papier, boter, vlees en olie betalen we veel meer."

"Vooral voor wc-papier en keukenrollen, boter en andere zuivelproducten, vlees en olie en vetten betalen we veel meer, die prijzen zijn harder gestegen dan het gemiddelde", zegt de onderzoeker. Consumenten zijn dus nu gemiddeld bijna een vijfde meer kwijt om hun boodschappenkarretje te vullen dan elf maanden geleden.

"Voor gehakt is veel energie nodig."

Hoe kan het dat alles zoveel duurder is geworden? "Dat komt door schaarste", zegt Buysse. "Er is een tekort aan heel veel dingen. Ook de grondstoffen en energie zijn een stuk duurder dan een jaar geleden. Ook daar is een tekort aan." "Gehakt bijvoorbeeld, heeft een intensieve productieketen waar veel energie voor nodig is", noemt hij als voorbeeld. "Verder is er veevoer nodig om de koeien eten te geven, en ook dat is snel duurder geworden. Dat alles zie je terug in de prijs." Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam vrijdag met sombere cijfers. Het dagelijks leven is in september gemiddeld 17,1 procent duurder geworden. Niet eerder liep de inflatie zo hard op.

"Mensen kiezen vaker voor huismerken."