Politiemedewerker die in computer zou hebben geneusd wordt niet vervolgd

De politiemedewerker uit Bergen op Zoom die in maart werd aangehouden door de Rijksrecherche, wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man werd verdacht van computervredebreuk, het schenden van het ambtsgeheim en witwassen.

De politiemedewerker werd op dinsdag 22 maart gearresteerd. Hij zou in computers hebben gekeken waar hij niet mocht kijken en informatie naar buiten hebben gelekt. Na verhoor is hij diezelfde dag weer vrijgelaten. De politieleiding heeft hem in afwachting van het onderzoek buiten functie gesteld.

Tijdens het onderzoek is de man meerdere keren verhoord en is zijn huis doorzocht. De verdenking van de medewerker is toen uitgebreid met witwassen.

Volgens de officier van justitie is er uiteindelijk niet genoeg bewijs dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan de dingen waarvan hij werd verdacht. Hij wordt daarom niet vervolgd.

