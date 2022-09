Explosies bij sportschool en horecazaak: burgemeester Depla sluit panden

De sportschool en de horecazaak in Breda waar in de nacht van maandag op dinsdag explosies waren, worden voorlopig gesloten. Dat heeft burgemeester Paul Depla besloten. De politie doet nog onderzoek naar de explosies.

Een kwartier later kwam een tweede melding binnen. Iemand hoorde een harde knal vanuit de Takkebijsters. Dit keer bleek het te gaan om een explosief bij een sportschool, mogelijk ook een handgranaat. Ook bij de sportschool sneuvelden meerdere ruiten. Of de twee explosief met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht.

In de nacht van maandag op dinsdag kwam iets na drie uur de eerste melding binnen. Bewoners van de Belcrumweg hadden een harde knal gehoord. Bij een horecazaak aan die straat was een explosief afgegaan, volgens specialisten was het mogelijk een handgranaat. Door de klap waren een rolluik en meerdere ruiten van het gebouw vernield. Ook zes auto's die in de buurt geparkeerd stonden, raakten beschadigd.

Burgemeester Depla heeft de panden voorlopig gesloten. Hij noemt het zeer zorgelijk wat er is gebeurd. "Dit is een vorm van geweld die verband lijkt te houden met ondermijnende criminaliteit. Op deze manier komt dat heel dichtbij, bij de plek waar mensen wonen en werken. We nemen dit daarom hoog op. Waar we maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en openbare orde te bewaren, zal ik dat zeker doen", meldt Depla.

Bij de panden komt tijdelijk extra surveillance. Aan de Belcrumweg komt een mobiele camera te staan. Als er toch nog iets gebeurt, kunnen verdachten dankzij de camera mogelijk worden opgespoord, is de redenering. Als het politieonderzoek klaar is, wordt er gekeken of de maatregelen nog moeten worden verlengd.

