Twee explosies in één nacht in Breda: horecazaak en sportschool doelwit

De politie onderzoekt twee explosies, die maandagnacht een hoop schade aanrichtten bij een horecazaak en een sportschool in Breda. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen beide explosies.

Sven de Laet Geschreven door

Iets na drie uur kwam de eerste melding binnen. Bewoners van de Belcrumweg hadden een harde knal gehoord. Toen agenten daar aankwamen, bleek dat er bij een horecazaak een explosief was afgegaan. Door de klap waren een rolluik en meerdere ruiten van het gebouw vernield. Ook zes auto's die in de buurt geparkeerd stonden, raakten beschadigd. Volgens specialisten is er mogelijk een handgranaat ontploft. Tweede knal

Een kwartier later kwam er nog een melding binnen, dit keer vanuit de Takkebijsters. Ook daar hoorde iemand een harde knal. Dit keer bleek het te gaan om een explosief bij een sportschool, mogelijk ook een handgranaat. Ook bij de sportschool sneuvelden meerdere ruiten. Op dit moment doet de recherche onderzoek naar de ontploffingen, waarbij ook wordt onderzocht of beide explosies met elkaar te maken hebben. De politie roept getuigen of mensen die eventueel camerabeelden hebben op zich te melden. Omroep Brabant deed eerder onderzoek naar meerdere vondsten van bommen en granaten en de gevaren die deze vorm van criminaliteit met zich meebrengt:

