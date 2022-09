Explosies bij huizen en beschieten van panden: daders komen er vaak mee weg

Wie panden beschiet, iets laat ontploffen bij huizen of explosieven neerlegt, heeft een grote kans ermee weg te komen. Afgelopen 2,5 jaar werd bij 21 procent van deze gewelddadige intimidaties en bedreigingen een verdachte opgepakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant.

Omroep Brabant bracht in kaart hoe vaak beschietingen van en ontploffingen en explosieven bij panden en auto’s voorkomen. Tussen 1 januari 2020 en 1 augustus 2022 gebeurde dat in onze provincie tenminste 95 keer. Voor zover bekend pakte de politie in 20 van deze zaken een of meer verdachten op. In 8 zaken zijn mensen veroordeeld. Dat blijkt na zoekwerk in politie-, justitie- en mediaberichten.

Het percentage aanhoudingen is ‘vrij laag’, vindt Katharina Krüsselmann. Zij is bezig aan een promotieonderzoek bij de universiteit van Leiden, dat gaat over schietincidenten in Nederland. Eerder onderzocht ze met Marieke Liem, hoogleraar sociale veerkracht en veiligheid, het fenomeen handgranaten leggen bij panden.

Achterste van hun tong

“Voor politie en justitie is het moeilijk een vinger te krijgen achter wie dit doen”, zegt Krüsselmann. “Dat is geen onwil, maar deze onderzoeken zijn ingewikkeld en kosten veel inzet en tijd.” Volgens de onderzoekster heeft het grootste deel van deze geweldszaken te maken met conflicten in het criminele milieu. "Vaak zijn ze gerelateerd aan drugshandel of -smokkel. Dan gaat het bijvoorbeeld over een partij coke die is kwijtgeraakt en wie daarvoor moet betalen."

Het grootste struikelpunt in onderzoeken is volgens politie en justitie het gebrek aan medewerking van slachtoffers. Zij laten vaak niet het achterste van hun tong zien, weet ook Krüsselmann. "Het slachtoffer wil soms niks met de politie te maken hebben. Zeker als ze zelf in het criminele circuit zitten, want dan moeten ze ook vertellen over strafbare zaken waar zijzelf bij betrokken zijn." Recherchechef Ron van Brussel van politie Zeeland-West-Brabant beaamt dit: "Voor ons wordt het dan gelijk een stuk lastiger."