Ontploffing door zwaar explosief bij shishalounge in binnenstad Tilburg

Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Forse schade na explosie bij shishalounge in Tilburgse binnenstad

Bij shishalounge Simit Plaza in de Tilburgse binnenstad is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. De glazen pui aan de voorzijde is door de klap volledig vernield en het hele kozijn raakte ontzet. Ook sprongen de ruiten van omliggende panden. Volgens een explosievenverkenner van de politie is de ontploffing veroorzaakt door een zwaar explosief.

Toen de explosie plaatsvond in het pand op de hoek van de Heuvel en de Heuvelstraat was er nog behoorlijk wat uitgaanspubliek op de been. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak is nog niets duidelijk. Uit bed geblazen

Er waren op dat moment geen mensen in het pand aanwezig. De eigenaar sloot de zaak rond halftwee. Door de explosie sprongen ook alle ruiten van de appartementen boven een nabij gelegen kledingzaak. Daar waren wel bewoners thuis die hevig zijn geschrokken. Een van hen vertelde dat de intensiteit van de explosie zo groot was geweest dat ze uit bed werden geblazen. De politie is een uitgebreid recherche-onderzoek begonnen bij de shishalounge. Medewerkers van de Unit Forensisch Onderzoek zoeken naar sporen. Rechercheurs doen buurtonderzoek en bekijken camerabeelden. De straat is afgesloten. LEES OOK: Yalcin diepbedroefd na explosie in zijn shishalounge: 'Ik ben kapot'

