Yalcin diepbedroefd na explosie in zijn shishalounge: 'Ik ben kapot'

Verslagen staat Yalcin Aslan dinsdagmorgen op straat te kijken naar zijn beschadigde pand in de binnenstad van Tilburg. Maandagnacht klonk er een daverende klap door een explosie bij shishalounge Simit Plaza, waardoor ook veel ruiten in de omgeving aan scherven sprongen. "Ik ben er kapot van", zegt hij in een eerste reactie.

De eigenaar ging maandagnacht laat naar huis na een lange werkdag met de kerst. "Ik was nog geen uur thuis en toen belde de politie", vertelt hij. "Ik was nog wakker. Het is vreselijk, eerst de coronaklap en nu dit." Boven de zaak, op de hoek van de Heuvel en de Heuvelstraat, zitten twee appartementen. Het bovenste appartement heeft in elk geval glasschade. Ook voor de winkel Pull&Bear, schuin tegenover het pand, is het puin ruimen. Daar liggen de ramen eruit op de bovenste verdieping, zo laat een schoonmaker zien.

"Een flinke klap, het gevoel alsof je bed omhoog kwam."

Renske woont boven de zaak. “Het was een flinke klap", blikt ze terug. "We voelden een enorme trilling en een bepaalde druk. Mijn huisgenoot had zelfs het gevoel dat haar bed omhoog kwam.” Haar appartement heeft verder geen schade opgelopen. Boven haar woont een alleenstaande man, die was volgens Renske niet thuis toen de explosie rond twee uur 's nachts plaatsvond. "Ik heb hem gebeld en verteld wat er is gebeurd." Yalcin is dinsdag alweer vroeg bij zijn sishalounge om de schade te inspecteren, maar hij mag nog niet binnenkijken van de hulpdiensten. "Alleen de ramen lijken beschadigd te zijn", concludeert hij voorzichtig. "Het is een monumentaal pand."

"De hele binnenstad hangt vol met camera's"

Yalcin heeft geen idee wat de oorzaak van de explosie is geweest. "Maar dit moet makkelijk te achterhalen zijn, want de hele binnenstad hangt vol met camera's." Ondanks de tegenslag blijft hij strijdbaar. "Ik wil zo snel mogelijk weer open. Dat moet wel. Ik ga weer verder.” LEES OOK: Explosie in uitgaanscentrum Tilburg bij shishalounge, forse schade aan pand