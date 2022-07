Aanslag Den Bosch waarschijnlijk bedoeld voor huis van vriendin Klaas Otto

De politie heeft sterke vermoedens dat een huis aan de Stapelen in Den Bosch het eigenlijke doelwit was van de explosie van dinsdagnacht. In dat pand woont een meermaals veroordeelde vrouw, die sinds kort de vriendin is van Klaas Otto. Dat melden betrouwbare bronnen aan Omroep Brabant. Eerder liet de politie al weten dat ze ernstig rekening hield met een vergisaanslag.

Een rijtjeshuis aan de Goedenrade met daarin een slapend gezin raakte dinsdagnacht zwaar beschadigd bij een explosie. Het huis ligt enkele honderden meters af van de woning die mogelijk het beoogde doelwit was. Beide straten liggen parallel aan de Maaspoortweg en hebben hetzelfde huisnummer.

Het huis aan de Stapelen was in het verleden al eens doelwit van extreem geweld. Zo werd de woning in maart 2017 door iemand beschoten met een automatisch wapen. Met meer dan tien kogels werd het raam aan de voorkant van het huis compleet doorzeefd. Wie hierachter zit, heeft de politie nooit kunnen achterhalen. In het huis woonde Grada K. destijds met haar toenmalige partner Faysal L. De vrouw woont er nog steeds.

Witwassen

Beiden werden in 2019 veroordeeld in een witwaszaak. L. kreeg 14 maanden cel. Grada K. kreeg de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Uit het vonnis blijkt dat de twee zich wel schuldig maakten aan witwassen, maar dat niet duidelijk was om hoeveel geld het precies ging. Justitie schatte het bedrag op 216.000 euro, die volgens haar werd uitgegeven aan luxegoederen en vakanties.

Ook in een andere rechtszaak kreeg Grada K. een taakstraf. Die draaide om een gewelddadige caféruzie in Eindhoven, waarbij ook de in 2017 geliquideerde Dennis Struijk uit Best verdachte was.

Nadat de relatie tussen Faysal L. en Grada K. stukliep, bleef de vrouw in het door camera’s omgeven huis aan de Stapelen wonen. Sinds kort prijkt ze, omgeven door hartjes, veelvuldig op de Instagram-pagina van de bekende crimineel Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Ze zijn een stel.

Drie jaar cel

Oud-No Surrender-kopstuk Otto kwam vaker met justitie in aanraking. Zo werd hij onlangs nog in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

De advocaat van Grada K., Marcel Heuvelmans, zegt dat zij op vakantie in het buitenland is. Op verzoek van Omroep Brabant vroeg hij haar naar de explosie van dinsdagnacht. "Zij sloeg er niet echt op aan, kreeg ik de indruk", zegt Heuvelmans. Louis de Leon, die Klaas Otto bijstaat, wil niet ingaan op vragen hierover.

