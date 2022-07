Aanslag op huis van gezin in Den Bosch lijkt een vergissing

De explosie in Den Bosch waarbij in de nacht van dinsdag op woensdag een huis zwaar beschadigd raakte, was waarschijnlijk een aanslag op het verkeerde huis. Daar houdt de politie ernstig rekening mee. In de woning aan de Goedenrade sliep een gezin met twee jonge kinderen. Zij bleven ongedeerd.

De politie zegt van verschillende bronnen te horen dat de ontploffing bij dit huis mogelijk een vergissing is. Het explosief zou voor een andere woning in de buurt zijn bedoeld.

"Dit is een scenario waarmee we in ons onderzoek nadrukkelijk rekening houden", stelt de politie. Daarbij plaatst ze wel een kanttekening: "Het is echter nog veel te vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden. Het onderzoek richt zich dan ook, zoals gebruikelijk, op vele mogelijke scenario’s." Over het mogelijke beoogde doelwit, maakt de politie niks bekend.

Omwonenden zeiden eerder deze ochtend al dat de dader(s) van de aanslag zich waarschijnlijk in het adres hebben vergist. In het rijtjeshuis aan de Goedenrade zou een doodnormaal gezin wonen. Na de explosie zijn zij ergens anders ondergebracht. "De kans dat die mensen ergens iets mee te maken hebben, is minder dan één procent", zei een bekende van de familie.

Enorme snelheid

Volgens buurtbewoners zijn dinsdagnacht camerabeelden gemaakt van de ontploffing. Daarop zou te zien zijn dat iemand een explosief aanbrengt, dat even later ontploft. De dader zou er vervolgens in een auto met enorme snelheid vandoor zijn gegaan.

De kracht van de explosie was enorm, zo blijkt woensdag bij daglicht. Ramen liggen aan diggelen, de deur is uit de pui gerukt en ook het dak heeft flinke schade opgelopen. Puin ligt meters verderop op straat.

Uit voorzorg ontruimd

Andere huizen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Wanneer de bewoners terug kunnen naar hun huizen, is om één uur 's middags nog niet duidelijk. Onder anderen forensisch rechercheurs doen er uitgebreid onderzoek.

De politie laat weten dat dit nog een groot deel van de woensdag duurt. Daarna is het aan experts om te kijken of en zo ja wanneer het getroffen huis weer veilig is voor het gezin om er in te wonen.

Rechtop in bed

De nachtelijke klap dreunt nog na in de Bossche woonwijk. Sommige bewoners zaten van schrik meteen rechtop in bed. Anderen reageren dan weer gelaten. "Ik schrik niet meer zo snel", zegt er een. Een ander zegt: "Er wordt zo vaak zwaar vuurwerk afgestoken 's avonds."

LEES OOK:

Huis in Den Bosch zwaar beschadigd bij explosie, gezin ongedeerd

Rechtop in bed na zware explosie: 'Dit was niet zomaar een handgranaat'