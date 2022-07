Rechtop in bed na zware explosie: 'Dit was niet zomaar een handgranaat'

De klap van de zware explosie bij een huis aan de Goedenrade in Den Bosch dreunt nog na bij buurtbewoners. Sommigen zaten van schrik meteen rechtop in bed vertellen ze. Dat het gezin dat in het huis woont ook daadwerkelijk doelwit was, geloven buurtbewoners niet.

Het was een enorme klap, dinsdagnacht. Een politieman zegt dat het een zwaar explosief moet zijn geweest: "Dit was niet zomaar een handgranaat". De klap was zelfs op het politiebureau in het centrum van Den Bosch hoorbaar.

Volgens een buurtbewoonster woont er een gezin met kinderen van 6 en 8 in het huis waar de explosie was. Ze is enorm geschrokken van de harde knal. "Ik zat rechtop in bed van de schrik." Buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat de aanslag een vergissing is geweest. "De kans dat die mensen ergens iets mee te maken hebben is minder dan één procent".

Een van de omwonenden heeft zich over het gezin van vier ontfermd en gezorgd dat ze op een andere plek terecht konden. Het gezin is ondergebracht in een appartement verderop in de Maaspoort.