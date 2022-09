Zelfgemaakte bommen steeds vaker gebruikt bij aanslagen op huizen en auto's

Het aantal zelfgemaakte bommen dat gebruikt wordt voor aanslagen op huizen en auto's neemt toe. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moet steeds vaker in actie komen voor explosieven die ergens op een zolderkamer in elkaar zijn geknutseld. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe gevaarlijk zijn die bommen eigenlijk? "Het is zo gek als je maar kan verzinnen, wat we aantreffen."

Peter spreekt van een 'explosieve stijging'. "We gaan dit jaar vele malen hoger eindigen dan vorig jaar, dat is een ding wat zeker is."

Zijn dienst ziet de laatste tijd een duidelijke verschuiving: de zelfgemaakte bommen verdringen de moderne handgranaten uit het voormalig Oostblok, die vroeger vaak gebruikt werden bij dit soort aanslagen. In 2021 moest de EOD 11 keer uitrukken voor een zelfgemaakte bom. In 2022 was dat al 21 keer en het jaar is nog niet om.

Hoe die schade er uit ziet konden we eind juli zien in Den Bosch. Daar vond een zware explosie plaats bij de voordeur van een woning aan de Goedenrade. De schade was gigantisch. "Dit was niet zomaar een handgranaat", zei een politieman ter plaatse destijds.

Wat is het verschil precies tussen een handgranaat en een zelfgemaakte bom? Om te beginnen de kracht, een zelfgemaakt explosief kan volgens Peter vele malen krachtiger zijn dan een handgranaat. "Neem een handgranaat M75, daar zit zo'n 40 gram springstof in. Als we dat vergelijken met een geïmproviseerd explosief, daar zit tussen de 600 en 1000 gram zelfgemaakte springstof in. Dat is fors meer dan een handgranaatje. Daar kun je behoorlijke schade mee aanrichten."

Voor het werk van de EOD maakt het nogal wat uit, een handgranaat of een zelfbouw-bom. Peter: "Een handgranaat wordt in een fabriek gemaakt. Die moet voldoen aan bepaalde eisen en er is documentatie. Dan kun je opzoeken hoe hij werkt, wat je er mee kunt, wat je er niet mee kunt." Bij een geïmproviseerd explosief is dat niet het geval. "Dat heeft iemand in zijn zolderkamer in elkaar gezet. Dat maakt het voor de EOD een stuk riskanter."

Daar komt bij dat er geen enkel zelfgemaakt explosief hetzelfde is. "We zien een enorme diversiteit aan verschijningsvormen. Het is zo gek als je maar kan verzinnen, wat we aantreffen." Ruwweg gaat het om twee soorten: explosieven die gemaakt zijn met zelf gefabriceerde springstof, en explosieven die gemaakt zijn met zwaar vuurwerk.

De EOD kan ook dit soort bommen onschadelijk maken, al kan het wel langer duren. "We willen altijd veilig werken, dat kan er voor zorgen dat het geruime tijd duurt voordat zo'n explosief veilig onklaar is gemaakt. Het is lastig, maar we hebben onze zaken goed ingeregeld", benadrukt de majoor.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar deze video: