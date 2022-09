Wybe krijgt alsnog een PSV-shirt met daarop de naam van zijn held

Diep teleurgesteld was Wybe Weening toen zijn vrienden hem een PSV-shirt cadeau deden, met achterop de naam van de aanvoerder van Ajax. Woensdag werd dat dubbel en dwars goedgemaakt, want hoofdsponsor Brainport deed hem een nieuw exemplaar cadeau. Met daarop wél de naam van zijn favoriete speler: Cody Gakpo.

De negentienjarige Wybe en zijn PSV-shirt gingen deze week viral. In een filmpje was te zien dat hij van zijn vrienden een shirt cadeau kreeg van de Eindhovense voetbalclub. Maar achterop bleek de naam van Dušan Tadic te staan, de aanvoerder van rivaal Ajax. "Bij ons in de vriendengroep zijn er vijf voor Ajax en alleen ik ben voor PSV, dus ik had nooit verwacht van hen een PSV shirt te krijgen. Toen ik zag dat Tadic erop stond, heb ik mezelf in moeten houden om hem niet in de kachel te gooien", zegt Wybe. "Ik heb echt een ongelofelijke hekel aan hem."