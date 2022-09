112-nieuws: overvaller opgepakt in Tilburg • fietsster geschept in Oss

08.49

Een fietsster is op de John F. Kennedybaan in Oss geschept door een auto. Voorbijgangers stopten meteen om eerste hulp te verlenen. Het meisje is even later gecontroleerd door medewerkers van de ambulance, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De automobilist moest volgens de standaardprocedure blazen, maar had niet gedronken.