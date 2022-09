Politie rijdt 'kidnapbus' klem in Eindhoven en pakt twee mannen op

De politie heeft woensdagavond twee mannen opgepakt op het Spanvlinderplein in Eindhoven. Het tweetal bestuurde een bestelbus die volledig was ingericht om mensen mee te ontvoeren. De bus zou al eens gebruikt zijn om iemand te kidnappen.

Speciale inrichting Op de schuif- en achterdeur van de bus zijn zware sloten gemonteerd. Het hele laadruim is bedekt met doorschijnend plastic en in de hoek lijkt een koelbox te staan.

De bestelbus is op zijn minst bijzonder te noemen. Van buiten is er weinig aparts aan te zien, maar van binnen lijkt de grote Mercedes Sprinter ingericht om mensen mee te ontvoeren. Het lijkt een soort van gevangenentransport voor de onderwereld.

De bestelbus werd klemgereden door de politie rond kwart voor elf omdat deze verdacht was. Dat gebeurde tussen de flats in het stadsdeel Tongelre vlakbij de N270. Hoe de politie de wagen precies op het spoor kwam, wilde de woordvoerder niet zeggen.

Wat verder opvallend is, is dat het om een vrij nieuwe, maar ook grote bestelbus gaat. Op de zijkanten zijn nog afdrukken van stickers van pakketbezorger DPD te zien.

Eerder gebruikt

De politie heeft het vermoeden dat de bus eerder gebruikt is om iemand te kidnappen. Een woordvoerder wil niet zeggen waar en wanneer dat precies gebeurd is. Voor de politie is het in ieder geval reden genoeg om de twee inzittenden van de bus aan te houden voor mogelijke betrokkenheid bij ontvoering.

Het tweetal zit vast op het bureau en wordt verhoord. De bestelbus is opgetakeld en wordt onderzocht door de technische recherche.