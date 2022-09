Mishandeling en beroving van vijf euro: twee tieners opgepakt

Twee jongens van 12 en 14 jaar zijn woensdagavond opgepakt vanwege mishandeling en beroving. Ze wisten vijf euro buit te maken van een leeftijdgenoot op de Ginnekenstraat in Breda.

Een 15-jarige jongen meldde zich rond kwart voor zeven op het politiebureau. Hij vertelde de agenten dat hij mishandeld was en van vijf euro beroofd. Hij kende een van zijn belagers. Op basis van dat signalement wist een agent wie de andere dader was. Eerder die avond had hij hem al aangesproken in winkelcentrum de Barones vanwege een mogelijke bedreiging.

Slaan en schoppen

Het slachtoffer liep met een vriend door de Bredase binnenstad toen hij de twee jongens zag lopen, samen met een meisje. De twee verdachten pakten hem vast en namen hem mee naar een steegje op de Ginnekenstraat. Daar sloegen en schopten ze hem.

Het tweetal pakte vijf euro van de jongen af die hij in zijn zak had. Ze gingen er vandoor toen er andere mensen langsliepen. Het meisje dat bij de twee verdachten was, heeft alles met haar telefoon gefilmd.

Opgepakt

Hoewel de verdachten minderjarig zijn, vond de officier van justitie de zaak ernstig genoeg om beide jongens op te pakken. Ze hebben een nacht in een politiecel doorgebracht. Beide tieners zijn daarna aangehouden.